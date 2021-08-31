Покрас Лампас открывает мастерскую в «Вавилов Лофте» на Кадетской линии

Как признается Покрас, он очень любит Василеостровский район и следит за новыми проектами и инициативами. Сейчас его основная студия находится на 1-й линии и совмещает функции шоурума, тату-студии и художественной мастерской. «Узнав о новом пространстве так близко к моей студии я решил расширяться — так как люблю формат креативных кластеров и предпочитаю быть в числе первых арендаторов. Не просто снимая площадь под свои проекты, но и взаимодействуя с культурной жизнью пространства, локальными сообществами и представителями творческих индустрий», — поделился художник.

Креативный кластер «Вавилов Лофт» открылся в начале года в здании Института оптики имени Вавилова на Кадетской линии Васильевского острова. Площадь кластера составляет 30 тысяч квадратных метров, территория пространства — 2 гектара. Проект стал идейным преемником «Голицын Лофта», который объединяет барные и гастрономические проекты, творческие мастерские и шоурумы.

Здание Института оптики имени Вавилова построено по проекту архитектора «Ленпроекта» С. Евдокимова в 1946-1952 годах в стиле сталинской неоклассики. Центральную часть здания украшает ротонда, а фасад выделен портиком с полуколоннами тосканского ордера. В интерьере зала сохранились исторические ряды скамей, кафедра и балюстрадное ограждение лестниц.