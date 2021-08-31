Последнее тепло перед началом осени: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в преддверии сентября

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в последний день календарного лета синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием северной периферии циклона. Облаков в небе станет больше, но дождей в городе пока ожидать не стоит — они пройдут по югу Ленинградской области.

Согласно истории погодных наблюдений за последние 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 9 до 20 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 31 августа выдалось в 1975 году — всего +6 градусов тепла, самое теплое в 1963 году — +27.

Температура воздуха 31 августа в Петербурге составит +18…+20 градусов, по области +16…+21. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 1 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха +10…+12 градусов, днем +15…+17.

В четверг, 2 сентября, в Петербурге также облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, ночью — местами. Ветер северо-западный умеренный. В ночное время суток +6…+8 градусов, днем +13…+15.

Это лето было самым жарким за всю историю! Каким оно окажется в 2022 году? Уже есть прогноз — и даже оптимистичный. А вот оосень в Петербурге будет холоднее, чем обычно. Бабьего лета ждать и вовсе не стоит — сентябрь обещает побить рекорд холода.