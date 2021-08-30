Эрмитаж и Русский музей вошли в топ-3 самых медийных музеев России

Лидерство Эрмитажа связывают с экспозицией луврской картины «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» Рафаэля. Также событиями стали снятый совместный с Apple пятичасовой фильм о музее, открытие филиала музея на Урале и ограниченный выпуск NFT-токенов с картинами Государственного Эрмитажа. Всего Эрмитаж упоминался в СМИ 39 тыс. раз, а Русский музей — 17,9 тыс.

Уже в ноябре Государственный Эрмитаж проведет выставку произведений NFT-искусства, выполненных в формате невзаимозаменяемых токенов. К открытию экспозиции будет приурочен выпуск токена на основе «Черного квадрата» Малевича.

Ранее сообщалось, что в Москве появится филиал Государственного Эрмитажа. Проектная документация на строительство уже согласована властями столицы — здание по проекту американского архитектора Хани Рашида появится на месте промзоны «ЗИЛ». Посмотрите, как будет выглядеть музей.