В петербургском центре помощи диким животным «Велес» погиб верблюд Кеша. Его могли отравить

Погибший верблюд Кеша был обнаружен сотрудниками «Велеса» в воскресенье утром, 29 августа. По их словам, «по непонятной причине Кешу ночью вздуло, а оказать помощь ночью, к сожалению, некому». Никаких признаков заболеваний за верблюдом не наблюдалось. Вскрытие показало частичное отсутствие слизистой желудка, что может быть клиническим показателем отравления.

«Проживание Кеши в «Велесе» многим живодерам и ненавистникам животных не давало покоя, и в последнее время кучкой не участников нашей группы планомерно разводился «срач» в постах на нашей странице. К сожалению, мы не способны обеспечить полную изоляцию животных, проживая в социуме и работая в общественном направлении», — сообщили в центре.

Сотрудники «Велеса» «очень расстроены» и предлагают усилить контроль над теми, кто посещает территорию центра, однако с сожалением сообщают, что «обеспечить полный контроль за периметром неспособны, да и [это] совершенно невозможно».

Верблюд Кеша родился в Тюмени. В 2019 году он даже снялся в фильме «Тобол» — исторической драме режиссера Игоря Зайцева по мотивам одной из сюжетных линий одноименного романа Алексея Иванова. В марте 2020 года Кешу выкупили у хозяина и перевезли в петербургский центр помощи диким животным «Велес».