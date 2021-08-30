В петербургском центре помощи диким животным «Велес» погиб верблюд Кеша. Его могли отравить

В петербургском центре помощи диким животным «Велес» погиб верблюд Кеша. Он был здоров, вскрытие показало частичное отсутствие слизистой желудка, что может быть клиническим показателем отравления. Как говорят активисты, его проживание у них «многим живодерам и ненавистникам животных не давало покоя».
Погибший верблюд Кеша был обнаружен сотрудниками «Велеса» в воскресенье утром, 29 августа. По их словам, «по непонятной причине Кешу ночью вздуло, а оказать помощь ночью, к сожалению, некому». Никаких признаков заболеваний за верблюдом не наблюдалось. Вскрытие показало частичное отсутствие слизистой желудка, что может быть клиническим показателем отравления.
«Проживание Кеши в «Велесе» многим живодерам и ненавистникам животных не давало покоя, и в последнее время кучкой не участников нашей группы планомерно разводился «срач» в постах на нашей странице. К сожалению, мы не способны обеспечить полную изоляцию животных, проживая в социуме и работая в общественном направлении», — сообщили в центре.
Сотрудники «Велеса» «очень расстроены» и предлагают усилить контроль над теми, кто посещает территорию центра, однако с сожалением сообщают, что «обеспечить полный контроль за периметром неспособны, да и [это] совершенно невозможно».
Верблюд Кеша родился в Тюмени. В 2019 году он даже снялся в фильме «Тобол» — исторической драме режиссера Игоря Зайцева по мотивам одной из сюжетных линий одноименного романа Алексея Иванова. В марте 2020 года Кешу выкупили у хозяина и перевезли в петербургский центр помощи диким животным «Велес».
Напомним, ранее Центр помощи диким животным «Велес» выкупил Симону у хозяина — 27-летний экс-участник реалити-шоу, петербуржец Александр Васюкович решил продать львицу из-за того, что она быстро росла. Изначально он планировал отдать ее в зоопарк или продать частному лицу. Но в итоге он договорился с центром «Велес», который объявил сбор средств на выкуп Симоны. За время содержания в жилом доме у нее развился рахит, поэтому львенка прооперировали в Москве.
А в январе 2020 года, из-за аномально теплой зимы в центре «Велес» проснулся бурый медведь Потапыч. Волонтеры накормили его курицей с курагой и медом, которую мишка съел в своей берлоге. «Поел и снова баиньки, мы ему календарь показали, просили на погоду внимания не обращать», — рассказали в центре.
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