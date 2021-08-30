Терпеть больше не придется! Смольный намерен сделать общественные туалеты круглосуточными и бесплатными

О планах ведомства рассказал глава комитета Андрей Бондарчук во время нулевых чтений бюджета на 2022–2024 годы. Сейчас в проект бюджета заложены 355,3 млн рублей на 2022 год на эксплуатацию туалетов. Комитет просит еще 92 млн рублей.

«Напомним, что на каждом таком объекте есть сотрудник или сотрудница, которые с 9 до 18 или в своем графике находятся там. Мы видим, что есть перспектива такого решения», — заявил начальник комитета.

Кроме того, Бондарчук отметил, что поддерживает предложение сделать пользование туалетами круглосуточным. Он также добавил, что если решение примут, то рядом с общественными уборными поставят дополнительные видеокамеры и сигнализации для исключения вандализма.

Ранее петербургский «Водоканал» открыл в городе 134 общественных туалета. Всего в настоящий момент работают 103 стационарных, 23 модульных и 8 передвижных санитарно-гигиенических комплексов. А в ближайшее время заработают еще 15!

Пожалуй, вокруг работы метро сложилось немало городских мифов. За годы у петербуржцев накопилось много вопросов о насущном: почему в подземке нет урн, туалетов и кондиционеров, каким образом поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек и многом другом. В связи с этим петербургский метрополитен решил создать отдельный Telegram-канал «Метро.Повседневности», в котором его сотрудники выкладывают развернутые ответы. Мы собрали лучшие из них.