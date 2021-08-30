В Смольном пообещали не застраивать пляжи отелями

Никаких гостиниц или апартаментов строить в зонах пляжей Петербурга не планируется. Ранее о такой возможности предупреждал депутат ЗакСа Алексей Ковалев. Однако, как заявляют в Смольном, новость об этом для них — «как гром среди ясного неба».
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Внимание на планы властей Петербурга по объединению функциональных зон обратил в середине августа депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев. По его словам, в будущем генплане Смольный планировал объединить зону спортивных сооружений и пляжей (Ро) с зоной объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма, гостиниц и пансионатов (Рз) — в единую зону Р1.
Это бы позволило застроить апарт-отелями территорию любого пляжа или участка для спорта. В качестве примера Ковалев привел яхт-клуб и парусный клуб на Петровской косе, а также пляжи в Курортном, Приморском и Выборгском районах. «Осознает ли городское правительство, что обрекает на застройку и уничтожение все пляжи Курортного и Приморского районов, а также Суздальских озер?» — спрашивал он депутатов.
Однако в Смольном назвали информацию об объединении зон в будущем генплане «громом среди ясного неба». Как заявил глава Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев, по генплану вообще ничего нельзя строить — вести строительство можно только по Правилам землепользования и застройки. Все эти и другие конкретные вопросы должны быть урегулированы при обсуждении новых правил, а действующая их редакция такой возможности не предоставляет.
Алексей Ковалев
Депутат Законодательного собрания, цитата по «Деловому Петербургу»:
Есть классификатор, который разделил рекреационные зоны на четыре категории: леса, скверы и зелень общего пользования; зоны отдыха, спорта и развлечений, в том числе дач; зоны специального назначения, выполняющие санитарные функции; иные зоны, под которые подпадают развлекательные парки. Нам в голову не могло прийти, что можно так это интерпретировать, что теперь в зонах пляжей, которые являются зонами отдыха, можно строить апарт–отель. Это, конечно, не так.
Безусловно, пляжи попадут в зону, где нельзя строить апартамент-отели, а в каких-то рекреационных зонах, может быть, будет допущено строительство апартамент-отелей, хотя я считаю, что на некоторое время нужно взять паузу и апартамент-отели в курортных зонах пока не строить.
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