В Смольном пообещали не застраивать пляжи отелями

Внимание на планы властей Петербурга по объединению функциональных зон обратил в середине августа депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев. По его словам, в будущем генплане Смольный планировал объединить зону спортивных сооружений и пляжей (Ро) с зоной объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма, гостиниц и пансионатов (Рз) — в единую зону Р1.

Это бы позволило застроить апарт-отелями территорию любого пляжа или участка для спорта. В качестве примера Ковалев привел яхт-клуб и парусный клуб на Петровской косе, а также пляжи в Курортном, Приморском и Выборгском районах. «Осознает ли городское правительство, что обрекает на застройку и уничтожение все пляжи Курортного и Приморского районов, а также Суздальских озер?» — спрашивал он депутатов.

Однако в Смольном назвали информацию об объединении зон в будущем генплане «громом среди ясного неба». Как заявил глава Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев, по генплану вообще ничего нельзя строить — вести строительство можно только по Правилам землепользования и застройки. Все эти и другие конкретные вопросы должны быть урегулированы при обсуждении новых правил, а действующая их редакция такой возможности не предоставляет.