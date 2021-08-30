1,4 млн петербуржцев полностью привились от COVID-19. Для достижения коллективного иммунитета нужно еще столько же

С начала прививочной кампании в Петербурге полностью вакцинировались от коронавируса более 1,4 миллиона человек. Однако для достижения коллективного иммунитета нужно привить еще столько же.
«Коллективный иммунитет скоро будет достигнут! По данным Комздрава, он будет сформирован, если вакцинируются 2,6 миллионов петербуржцев. Сейчас мы приблизились к этому показателю на 55% — уже завершили цикл вакцинации 1 418 016 жителей Петербурга», — сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
В минувшее воскресенье в Петербург поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — в количестве 97 200 доз. Запас вакцины в городе — 412 111 комплектов.
Чуть больше месяца назад, по состоянию на 27 июля, полностью завершили цикл вакцинации от коронавируса более 906 тысяч человек. Тогда к коллективному иммунитету приблизились на 34,8%.
По подсчетам экспертов РАНХиГС, достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в Петербурге удастся к 2022 году. А вот в России, по предварительным данным исследования Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к коронавирусу уже сформировался.
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