1,4 млн петербуржцев полностью привились от COVID-19. Для достижения коллективного иммунитета нужно еще столько же

«Коллективный иммунитет скоро будет достигнут! По данным Комздрава, он будет сформирован, если вакцинируются 2,6 миллионов петербуржцев. Сейчас мы приблизились к этому показателю на 55% — уже завершили цикл вакцинации 1 418 016 жителей Петербурга», — сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В минувшее воскресенье в Петербург поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — в количестве 97 200 доз. Запас вакцины в городе — 412 111 комплектов.

Чуть больше месяца назад, по состоянию на 27 июля, полностью завершили цикл вакцинации от коронавируса более 906 тысяч человек. Тогда к коллективному иммунитету приблизились на 34,8%.

По подсчетам экспертов РАНХиГС, достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в Петербурге удастся к 2022 году. А вот в России, по предварительным данным исследования Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к коронавирусу уже сформировался.