Синоптик: в это воскресенье в Петербурге пройдут небольшие дожди

Сегодня, 29 августа, в Петербурге ожидаются небольшие дожди. Это следует из прогноза ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.
Как рассказал синоптик, на погоду в городе будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклоном, расположившимся у западных границ России. «При облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоде пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме», — отметил он.
Так, температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, в Ленобласти — до +21. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
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