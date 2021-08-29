Синоптик: в это воскресенье в Петербурге пройдут небольшие дожди

Как рассказал синоптик, на погоду в городе будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклоном, расположившимся у западных границ России. «При облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоде пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме», — отметил он.

Так, температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, в Ленобласти — до +21. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.