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Петербуржец установил мировой рекорд — он сдвинул многотонный корабль Балтийского флота в Кронштадте

Петербургский  спортсмен-атлет Денис Вовк установил мировой рекорд по трек-пулу — мужчина буксировал гвардейский корвет «Сообразительный» Балтийского флота весом в 2 тысячи тонн. Это произошло на ежегодном «Фестивале тельняшек» в Кронштадте.

Так, Денис Вовк за 1 минуту 25 секунд протянул корабль на дистанцию 2 метра. «Уникальность мероприятия заключается в том, что подобные попытки обычно предпринимают атлеты весом более 150 кг либо выполняют данное упражнение несколько человек в команде. Денис же весит менее 90 кг, прецедента в выполнении данного упражнения в таком весе не было», — рассказали в «Острове фортов».

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