Петербуржец установил мировой рекорд — он сдвинул многотонный корабль Балтийского флота в Кронштадте

Петербургский спортсмен-атлет Денис Вовк установил мировой рекорд по трек-пулу — мужчина буксировал гвардейский корвет «Сообразительный» Балтийского флота весом в 2 тысячи тонн. Это произошло на ежегодном «Фестивале тельняшек» в Кронштадте.
💪 Петербургский спортсмен Денис Вовк установил мировой рекорд по трэк-пулу. Спортсмен за 1 минуту 25 секунд протянул гвардейский корвет "Сообразительный" весом 2000 тонн на дистанцию 2 метра. pic.twitter.com/35JJ8tlOl3— 78 | НОВОСТИ (@good78news) August 28, 2021
Так, Денис Вовк за 1 минуту 25 секунд протянул корабль на дистанцию 2 метра. «Уникальность мероприятия заключается в том, что подобные попытки обычно предпринимают атлеты весом более 150 кг либо выполняют данное упражнение несколько человек в команде. Денис же весит менее 90 кг, прецедента в выполнении данного упражнения в таком весе не было», — рассказали в «Острове фортов».
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