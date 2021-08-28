Петербуржец установил мировой рекорд — он сдвинул многотонный корабль Балтийского флота в Кронштадте

Так, Денис Вовк за 1 минуту 25 секунд протянул корабль на дистанцию 2 метра. «Уникальность мероприятия заключается в том, что подобные попытки обычно предпринимают атлеты весом более 150 кг либо выполняют данное упражнение несколько человек в команде. Денис же весит менее 90 кг, прецедента в выполнении данного упражнения в таком весе не было», — рассказали в «Острове фортов».