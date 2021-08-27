Какая погода ждет петербуржцев на выходных? Синоптики дали прогноз — и он не может не радовать!

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 28 августа, в Петербурге обойдется без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

В воскресенье, 29 августа, также без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный — ночью слабый, днем умеренный. В ночное время суток +12..+14 градусов, в дневное +19…+21. Атмосферное давление будет меняться мало.

Начало недели также побалует петербуржцев хорошей погодой. В понедельник, 30 августа, существенных осадков не ожидается, ветер будет восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21. Атмосферное давление будет слабо повышаться.