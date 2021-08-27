Экскурсию проведут настоящие экскурсоводы. По пути следования поезда гиды расскажут об интересных фактах истории мест, через которые проходит маршрут, заявили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Для того, чтобы оказаться в туристическом вагоне, необходимо при покупке билета оформить экскурсионную услугу за 99 рублей. Это можно сделать в кассах Финляндского вокзала или в день экскурсии у кассира в поезде. Мест в вагоне ограничено.

Во время поездки для пассажиров также проведут викторину с сувенирами. В самом Выборге желающие смогут продлить экскурсию по интересным местам города с представителями Гильдии экскурсоводов. Для пассажиров туристического вагона предусмотрена скидка.

В сентябре и октябре Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании запустит дополнительные поезда между Петербургом и Москвой. Для удобства пассажиров отправление будет происходить в вечернее и ночное время, а прибывать поезда будут утром, сообщили на Октябрьской железной дороге.

Напомним, студенты из Петербурга и других городов России смогут путешествовать на «Сапсане» за полцены. РЖД запускает льготные билеты, приобрести которые можно будет до конца октября.

Движение высокоскоростных поездов по маршруту Москва — Петербург планируют запустить в 2026 году. К строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) приступят в 2022 году, а завершиться — в 2027 году. Протяженность путей составит 680 километров, а первые участки должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Проектирование уже ведется.