Да будет свет. Квартал у станции метро «Новочеркасская» получит новое освещение

Работы планируют завершить до конца 2021 года. Специалисты заменят светильники с натриевыми лампами на светодиодные. Современные фонари установят вдоль пешеходных дорожек, 14 детских и спортивных площадок, детского сада, лицея, поликлиники и центра реабилитации.

После установки новых светильников старые линии электроснабжения демонтируют. Помимо этого квартала в 2021 году качественное освещение получат 13 микрорайонов. В общей сложности в них установят более 5 000 светодиодных светильников, рассказал губернатор Александр Беглов.

Исторические фонари Марсова поля отправились на реставрацию. До конца года все 16 светильников будут восстановлены и вернутся на свои места. Фонари давно находятся в неудовлетворительном, частично — аварийном состоянии, но приступить к их реставрации долгое время не было возможности, так как они не числились на балансе ни одной организации. Только в 2017 году торшеры были переданы в ведение СПб ГБУ «Ленсвет».

Петербургские фонари планируют оборудовать передатчиками сетей пятого поколения мобильной связи. С соответствующим предложением выступил вице-губернатор Максим Шаскольский — «Ленсвет» должен будет рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения датчиков, что может стать стимулом для более эффективной работы связи, а также снизить расходование бюджетных средств.