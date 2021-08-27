О закрытии береговой зоны парка 300-летия Петербурга сообщила Александра Калачева — организатор фестиваля воздушных змеев «Легко Фест». Мероприятие традиционно проходит на территории парка в начале осени, однако в этом году было отменено по причине благоустройства. С 1 сентября вся береговая зона, включая пляж парка, уходит на реконструкцию по решению Смольного.

«Предупредить нас раньше о начале благоустройства территории с 1 сентября у администрации парка не было возможности — они сами узнали об этом по факту вчера, в СМИ никакой информации об этом также не было и пока нет», — пишет Калачева. По информации от администрации парка, благоустройство территории будет длиться до 2023 года.

Благоустройство береговой зоны парка 300-летия Петербурга пройдет при поддержке Газпрома. Об этом стало известно еще в 2019 году. Тогда Комитет по градостроительству и архитектуре подготовил проект благоустройства набережной Большой Невки в Приморском районе Петербурга. Согласно концепции, вдоль береговой линии появятся пешеходные и велосипедные маршруты, которые непрерывно свяжут ЦПКиО и парк 300-летия.