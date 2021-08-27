Небольшое потепление: какая погода ждет жителей Петербурга 27 августа и в выходные

Столбики термометров поднимутся до +20 градусов, по области до +21. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос»

В предстоящие выходные погода располагает к загородным поездкам: в субботу, дождей не обещают, а воздух прогреется до +20 градусов, может быть, даже до 22. В воскресенье чуть прохладнее, и местами возможен кратковременный дождь.

Осень в 2021 году в Петербурге будет холоднее, чем ранее. А бабьего лета ждать не стоит. В этом году первый месяц осени обещает побить рекорд холода. Самой холодной станет первая неделя осени. Первые дни будут ниже нормы на полтора градуса. Потом обещают небольшое потепление.

В центральную часть Европейской России пришли первые осенние заморозки. Минувшей ночью в Тверской области температура воздуха опустилась до -0,2 градуса, в Смоленской области термометры зафиксировали уверенный «ноль». Что, дальше еще холоднее? Рассказываем, что ожидать от погоды — в прогнозе синоптиков.

А еще в Смольном рассказали, когда ждать наступления отопительного сезона. В ближайшее время в Петербурге не планируют запускать отопительный сезон. Тепло в квартиры подадут, если среднесуточная температура окажется ниже нормы в течение пяти дней.