Город встал: в Петербурге зафиксировали аномальные девятибалльные пробки

В последние дни трафик растёт из-за приближающегося 1 сентября. Также на дорожную ситуацию влияют конец дачного сезона и многочисленные дорожные работы в центре на КАД, «Коле» и «Сортавале». Помимо этого, продолжительный дождь, который идет в городе целый день способствует появлению аварий на дорогах Петербурга.

Ранее автолюбители Санкт-Петербурга рассказали, сколько времени они стоят в пробках. Данными поделился автомобильный сайт «Дром». По результатам исследования треть водителей Петербурга (34%) проводит в пробках более семи суток в год. Ежедневно стоят в пробках, но тратят меньше недели в год 28% опрошенных. И 38% автолюбителей утверждают, что ездят без пробок.

В марте в издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга Ильи Варламова и Максима Каца «100 советов мэру вашего города» – руководство о том, как сделать российские города красивее, комфортнее и безопаснее, и как избежать ошибок прошлого. «Собака.ru» публикует отрывок из нее: о том, почему стандартные методы борьбы с заторами на дорогах вредят всем: и автомобилистам, и пешеходам.