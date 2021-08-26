В Купчине планируют установить три стеклянные башни высотой в сотню метров

Если компания займется реализацией проекта, то рядом со станцией метро «Купчино» появится самый крупный в городе торговый комплекс. Каждая башня будет высотой 100 метров. Однако это возможно только при условии изменения действующего высотного регламента. Концепция еще не одобрена Градсоветом, но его члены назвали строительство башен оправданным, пишет РБК.

Это уже вторая редакция проекта перестройки торгового молла в Купчино. В новом варианте, несмотря на значительные изменения, параметры застройки не изменились. Планируется, что торговая функция будет основной, но часть площадей отдадут под бизнес-центр.

Более 68% торговых площадей Петербурга нуждаются в реконцепции. За последние пять лет изменениям подвергались только десять ТЦ города. «Обновить» торговые центры у арендаторов и собственников пока не получается — из-за пандемии на это нет средств.

В январе поток посетителей в петербургских торговых центрах снизился на 29% по сравнению с январем прошлого года. Падение трафика и выручки наблюдается даже в самых популярных ТРК. Выручки магазинов упали на 30-50%, из-за чего они покидают насиженные места. По прогнозу ритейлеров, весной доля свободных помещений резко вырастет. Однако брокеры прогнозируют, что торговые центры, завершившие прошлый год с убытками, должны по итогам этого года выйти в зону положительной доходности.