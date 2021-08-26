Луга, Тихвин и еще три города Ленобласти победили во Всероссийском конкурсе создания комфортной среды. Вот как они изменятся

Луга, проект прогулочно-спортивного кластера

В Луге «МАРШ лаб» совместно с жителями, представителями администрации города и экспертами разработали нестандартный проект — досугово-спортивного кластера, включающего в себя зону для прогулок и досуга, многофункциональную спортивную площадку, лыжную зону, скалодром и стадион.

В основе концепции развития территории лежит идея переосмысления спорта в городе. Парк у стадиона и сам стадион исторически были центром спортивной активности, центром футбола. Поэтому переосмысление эстетики советского футбола, спортивных пространств той эпохи легло в основу создания визуального стиля проекта.

Функции, которые появились на территории, опираются на пожелания горожан, а также подчиняются принципу — создание активностей здорового образа жизни. Большой акцент в проекте сделан на создание современных пространств для молодежи, на развитие экстремальных видов спорта и активностей, интересной культурной повестки.

На территории появляется свой фирменный стиль и брендирование объектов. Проектом предполагается развитие территории стадиона с учетом комплексного развития парка и создания единого бренда объекта. Новое пространство дополнит зеленый каркас города и дополнит уже существующие общественные пространства.