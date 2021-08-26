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Луга, Тихвин и еще три города Ленобласти победили во Всероссийском конкурсе создания комфортной среды. Вот как они изменятся

Минстрой подвел итоги пятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Жюри отобрало 160 победителей, в число которых вошли пять городов Ленинградской области — Луга, Коммунар, Тихвин, Светогорск и Лодейное поле. Их проекты получат 320 миллионов рублей и будут реализованы в 2022 году. Посмотрите, как преобразятся города.

  • Луга

Луга, проект прогулочно-спортивного кластера

В Луге «МАРШ лаб» совместно с жителями, представителями администрации города и экспертами разработали нестандартный проект — досугово-спортивного кластера, включающего в себя зону для прогулок и досуга, многофункциональную спортивную площадку, лыжную зону, скалодром и стадион.

В основе концепции развития территории лежит идея переосмысления спорта в городе. Парк у стадиона и сам стадион исторически были центром спортивной активности, центром футбола. Поэтому переосмысление эстетики советского футбола, спортивных пространств той эпохи легло в основу создания визуального стиля проекта.

Функции, которые появились на территории, опираются на пожелания горожан, а также подчиняются принципу — создание активностей здорового образа жизни. Большой акцент в проекте сделан на создание современных пространств для молодежи, на развитие экстремальных видов спорта и активностей, интересной культурной повестки.

На территории появляется свой фирменный стиль и брендирование объектов. Проектом предполагается развитие территории стадиона с учетом комплексного развития парка и создания единого бренда объекта. Новое пространство дополнит зеленый каркас города и дополнит уже существующие общественные пространства.

  • Коммунар

Коммунар, пространство для спорта и отдыха «Ижора»

Детские и спортивные площадки, прогулочный и вело-маршрут, пространства для отдыха, точки общепита и проката спортинвентаря — в новом пространстве для спорта и отдыха «Ижора» появится все для комфорта коммунарцев. Также на территории будет размещаться городская лаборатория, где смогут заниматься молодое поколение. Хотя площадки ещё нет, лаборатория уже запущена и проводит мероприятия. Предложено организовать эко-маршрут вдоль реки Ижора.

Проект разработали ООО «Студия «Кремль» и студенты СПбГАСУ при участии Центра компетенций Ленобласти «Большое спасибо нашим гражданам и особенно молодому поколению, проявившим активное участие в подготовке предложений. Активное участие жителей — это 50% успеха каждой заявки», — отметил председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

  • Тихвин

Тихвин, проект общественного пространства «Летний сад»

В Тихвине архитектурное бюро М4 разработали проект общественного пространства «Летний сад» — как его называли люди на проектных сессиях «сердечка» города. Главные задачи проекта — восстановить рекреационную функцию парка, сохранить историю и память места, грамотно подчеркнуть ландшафт и сложный рельеф территории.

Визуальный стиль был почерпнут у элементов монастырской архитектуры Тихвина. Планировочная идея проекта — классическое трилучие, которое начинается с входной площади и распространяется по трем направлениям Летнего сада. Каждый из трех векторов носит уникальный характер. Основные элементы располагаются на лучах и их пересечениях. В проекте также предусмотрено 2 неформальных прогулочных маршрута, которые соединяют между собой объекты и зоны.

В центральной части напротив главного входа на территорию запроектирован лабиринт из живой изгороди. Существующее кафе на территории Летнего сада предлагается переформатировать в семейное кафе и организовать открытую террасу с видом на парк. На территории будет создана система детских площадок, которые спускаются по рельефу к воде. Внутри лабиринта из живой изгороди находится небольшая площадь с местами для отдыха. У входа в парк стоит арт-объект — колокольня.

Также в летнем саду появится сцена с небольшим амфитеатром на рельефе, которая сможет вместить до 160 человек. Она предназначена для проведения небольших камерных выступлений и литературных чтений. Сцена имеет проницаемые стенки для сохранения вида на воду. Левый вектор, напротив, носит активный характер. На нем располагается система игровых и спортивных площадок. Полукруглые качели служат в качестве входной группы на территорию с улицы Красной. Также с левой стороны в зимнее время, как и раньше, будет располагаться любимая тихвинцами ледяная горка.

  • Светогорск

Светогорск, проект благоустройства городской площади

Идея проекта отражает идентичность города. Связь с историей города, целлюлозно-бумажной фабрикой и ГЭС. На территории помимо зон для тихого отдыха появятся интерактивные качели, кафе, памятник пограничникам, сценическое пространство (амфитеатр) для проведения камерных мероприятий дома культуры и самодеятельности, информационно-выставочный павильон с музеем бумаги и универсальным залом для временных выставок. Проект разрабатывает архитектурное бюро NTML.

  • Лодейное поле

Лодейное поле, проект благоустройства набережной реки Свирь

Набережная реки Свирь — центральное место в городе и любимое пространство для прогулок жителей. В рамках проекта предлагается создать комфортный променадсвязывающий уже готовую часть набережной с речным вокзалом, удобную инфраструктуру для туристов, подходы к воде, информационные и туристические центры. Проект разработали жители Лодейного поля, куратором выступил Центр компетенций Ленобласти.

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