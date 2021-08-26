На Васильевском острове есть Маленький сад в стиле Хаяо Миядзаки. Это место «для вдохновения, фотографий и настольных игр»

Но это еще не все, что можно найти в саду. За дверью, которую охраняет Безликий Бог Каонаси, располагается буккроссинг. «Если вы готовы отдать прочитанные книги жанра фентези, а так же комиксы в добрые руки, а в замен выбрать что-то новенькое, то буккроссинг — это именно то, что доктор прописал. Приносите свои книги и комиксы и обменивайте их на любые понравившиеся», — говорят создатели сада.