На Васильевском острове есть Маленький сад в стиле Хаяо Миядзаки. Это место «для вдохновения, фотографий и настольных игр»

На Васильевском острове есть Маленький сад в стиле Хаяо Миядзаки. Он расположился во дворе дома №12 по Биржевой линии и, как говорят создатели сада, является идеальным местом «для вдохновения, фотографий и настольных игр».
В Маленьком саду живут не только герои фильмов Хаяо Миядзаки, еще один обитатель — кот по кличке Кошмарик. Как наставляют создатели сада, «вы можете принести ему вкусняшки». А когда хвостатый будет накормлен, настанет время помечтать о сокровенном. В саду растет дерево желаний — каждый может поделиться с ним своими мечтами и привязать их к его веткам с помощью ленточек.
Но это еще не все, что можно найти в саду. За дверью, которую охраняет Безликий Бог Каонаси, располагается буккроссинг. «Если вы готовы отдать прочитанные книги жанра фентези, а так же комиксы в добрые руки, а в замен выбрать что-то новенькое, то буккроссинг — это именно то, что доктор прописал. Приносите свои книги и комиксы и обменивайте их на любые понравившиеся», — говорят создатели сада.
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