Дворцовый мост разведут в честь Дня российского кинематографа

В бригаду механиков, которые отвечают за развод моста, символически войдет и представитель киноиндустрии — петербургская актриса Зоя Буряк, рассказал телеканал «Санкт-Петербург». В прошлом году впервые ввели эту традицию. В тот раз в разводке мостов учувствовал актер театра и кино Сергей Мурзин со своей дочерью Варварой.

Отметить этот праздник решили таким образом не случайно. Дворцовый мост множество раз появлялся на экранах кино. Можно сказать, он тоже отмечает свой профессиональный праздник. Главную переправу города к каждому особенному событию украшают флагами и используют уникальную систему подсветки. Власти надеются, что новая традиция приживется.

Так, в День Военно-Морского флота центр Петербурга окрасился в цвета Андреевского флага. Подсветку изменил Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

Сменить подсветку в поддержку всемирной акции по распространению информации об аутизме согласились «Почта России», Дом Зингера, Открытые Мастерские, ГУП Водоканал, Библиотека им. Гоголя, Дворцовый мост. Акцию «Light It Up Blue» (Зажги синим) устраивает благотворительный фонд «Выход в Санкт-Петербурге».

А в День рождения Дворцового моста «Мостотрест» показал, как должна была выглядеть переправа по задумке архитектора императорского двора Роберта-Фридриха Мельцера, которому было поручено разработать оформление моста.