В благоустроенном петербуржцами сквере на Васильевском создадут мурал в честь Олега Каравайчука

В июле петербуржцы своими силами благоустроили сквер на 10-й линии Васильевского острова — сколотили несколько лавочек и поставили урны, чтобы вместе с соседями отдыхать возле дома. Через три недели его пришли ликвидировать коммунальщики — так как «по документам здесь зеленые насаждения», а «все остальное не должно быть». Местные жители предполагают, что вывоз скамеек начался из-за обращения жильцом соседних домов в садово-парковое хозяйство.

Как рассказали «Собака.ru» активисты, занимающиеся спасением благоустроенного сквера, на сегодняшний день собрано более 200 подписей в поддержку проекта — они уже отправлены в электронном виде в Комитет по благоустройству Петербурга. Управляющая компания «Мир», которая обслуживает жилые дома вокруг сквера, познакомила местных жителей в том числе с главой местной администрации и несколькими кандидатами в ЗакС — это помогло заручиться поддержкой и заверениями, что до зимы в сквере ничего не демонтируют.

В настоящий момент местные жители планируют соседский праздник — «День Мира на Васильевском». Он должен пройти 18 сентября в трех локациях Васильевского острова, в том числе и в сквере на 10-й линии. На время праздника сквер хотят переименовать в честь писателя Александра Грина. В программе в этот день соседский чемпионат по стритболу, концерт соседей-музыкантов, лекторий и кинопоказ на тему городских совместностей, чтобы помочь активистам определить дальнейший вектор развития сквера.