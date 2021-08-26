Голосуй за Крошика, или проиграешь! Фонд друзей балтийской нерпы ищет название для «общественного объединения» главного тюленя Петербурга

О внезапной популярности Крошика у политических деятелей:

Как вы знаете, в сентябре состоится единый день голосования. И совершенно неожиданно наш замдиректора Фонда по связям с общественностью Крошик стал пользоваться ажиотажным спросом со стороны различных кандидатов в депутаты. Многие кандидаты настаивают на срочной аудиенции у всемирно известного тюленя и очень расстраиваются из-за наших отказов в этих встречах. Просим всех не обижаться на нас, с пониманием отнестись к этой ситуации и не предлагать таких встреч, потому что ситуация со стороны будет выглядеть очень комично.

С другой стороны, мы всегда открыты для общения с теми, кто может серьезно помочь нашему проекту, но всему свое время. И мы очень благодарны тем депутатам, которые нам своевременно и эффективно помогали и помогают решать наши проблемы. А еще всем мы желаем на будущих выборах не ошибиться со своими избранниками и выбрать ответственных людей, которые будут вам помогать и не будут от вас после выборов прятаться. Кстати, мы подумали, если Крошик так популярен у будущих политических деятелей — может быть ему тоже создать общественное объединение?