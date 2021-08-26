Голосуй за Крошика, или проиграешь! Фонд друзей балтийской нерпы ищет название для «общественного объединения» главного тюленя Петербурга

Тюлень Крошик, главная ластоногая звезда Петербурга, оказался популярен у будущих политических деятелей. Многие кандидаты в депутаты настаивают на «срочной аудиенции у всемирно известного тюленя». Однако усатый непреклонен и всем отказывает. Оставаясь индифферентным, он вполне может создать общественное объединение имени себе — даже костюм имеется! Как его назвать? Тут на помощь придут петербуржцы и предложат идеи. Голосуй за Крошика, или проиграешь!
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Фото: сообщество "Спасение тюленей 699-23-99"
Вот какие названия предложили петербуржцы:
- «Справедливая нерпа», «Сытая нерпа» или «Крошик — наш кандидат»
- «Крошик придет, порядок наведет»
- «Союз лежебоких»
- «За Крошика»
- «Рыбу в каждый дом!»
- «Нерпиная Россия»
- «Партия Ластоногих»
- «Крошечное объединение»
- «Нерпартия»
- «ЕдиноКрош»
«"Голосуйте за нашу партию, и вы будете сытыми и толстыми, как мы!" Я за Крошика!», «Господи, вспоминая всех, кто будет в списках, Крошик просто безальтернативный кандидат», «Крошик бы точно не одобрил намыв на заливе!», «Как ему идет костюм! Красавчик! И «лицо» располагающее», «Где голосовать? Единственный адекватный кандидат», «Голосуйте за кого угодно! Но зачем за кого угодно, если есть наш кандидат — Крошик!», «Я за Крошика двумя лапами. Он точно не обманет никогда!» — отмечают в комментариях петербуржцы.
Кто-то спрашивает, «а как же Шлиссик» — еще одна ластоногая звездочка Петербурга. «Он еще несовершеннолетний», «Его в оппозицию», — предлагают петербуржцы. Вариант самих сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы: «Его в силовики. Больно уж горяч».
Фонд друзей балтийской нерпы
О внезапной популярности Крошика у политических деятелей:
Как вы знаете, в сентябре состоится единый день голосования. И совершенно неожиданно наш замдиректора Фонда по связям с общественностью Крошик стал пользоваться ажиотажным спросом со стороны различных кандидатов в депутаты. Многие кандидаты настаивают на срочной аудиенции у всемирно известного тюленя и очень расстраиваются из-за наших отказов в этих встречах. Просим всех не обижаться на нас, с пониманием отнестись к этой ситуации и не предлагать таких встреч, потому что ситуация со стороны будет выглядеть очень комично.
С другой стороны, мы всегда открыты для общения с теми, кто может серьезно помочь нашему проекту, но всему свое время. И мы очень благодарны тем депутатам, которые нам своевременно и эффективно помогали и помогают решать наши проблемы. А еще всем мы желаем на будущих выборах не ошибиться со своими избранниками и выбрать ответственных людей, которые будут вам помогать и не будут от вас после выборов прятаться. Кстати, мы подумали, если Крошик так популярен у будущих политических деятелей — может быть ему тоже создать общественное объединение?
Главная ластоногая звезда Петербурга, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой. А еще просится в дом, когда замерзает. Правильно, негоже звезде мерзнуть!
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет. В этом году, окончательно очеловечившись, он даже научился стоять на задних ластах.
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