Сильный ветер и высокие волны: МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, сегодня, 26 августа, в период с 11:00 до 14:00 ожидается усиление восточного ветра до 12-16 метров в секунду, волны при этом поднимутся до 0,8-1,3 метра. Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Виновна в ухудшении погоды сегодня передняя часть атлантического циклона, центр которого выйдет в южную часть акватории Балтийского моря. По данным ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, из-за этого при облачной с прояснениями погоде в Петербурге пройдут небольшие дожди, а температурный фон продолжит оставаться ниже нормы. В четверг в городе +15…+17 градусов, по области +13…+18.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 27 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, обойдется без усиления ветра — он умеренный восточный. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19. В субботу, 28 августа, переменная облачность, без существенных осадков. В ночное время суток +12…+14 градусов, днем +20…+22.

Напомним, накануне в центральную часть Европейской России пришли первые осенние заморозки. В Тверской области температура воздуха опустилась до -0,2 градуса, в Смоленской области термометры зафиксировали уверенный «ноль». Что, дальше еще холоднее? Рассказываем, чего ожидать от погоды — в прогнозе синоптиков.