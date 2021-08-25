Муринцы победили: вместо строительства фуд-молла пешеходный бульвар облагородят

Компания «Рента Инвест», которая планировала застроить участок, продаст землю ответственной компании. После заключения сделки компания передаст ее в муниципалитет осенью 2021 года. Вместе с этим власти представят план благоустройства территории, который должен быть выполнен в общей стилистике бульвара Менделеева.

Ранее петербуржцы своими руками уложили плитку на бульваре Менделеева в Мурине, протестуя против строительства на нем фуд-молла. В акции участвовали, судя по публикуемым видео, более 100 человек. Строительство ресторанного молла на бульваре Менделеева было анонсировано в декабре 2020 года. В январе 2021-го «Рента Инвест» попыталась начать работы, но активисты выступили против — многие жители Мурина по бульвару гуляют и добираются до метро.