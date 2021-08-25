В Петербурге из-за съемок фильмов перекроют улицы: список адресов

Из-за проведения съемок художественного фильма «Такси под прикрытием» движение автомобилей прекратят с 29 августа с 8 утра до 10 вечера по Большому Казачьему пер. и Малому Казачьему пер. Также на сутки с 28 августа будет запрещена остановка по данным адресам.

Движение транспорта приостановят из-за съемок художественного фильма «Алекс Лютый» по следующим адресам: 29 августа с 6 утра до 11 вечера по Тифлисской ул., Тифлисскому пер., пл. Академика Сахарова, Менделеевской линии от Тифлисской ул. до Биржевого проезда и Биржевому проезду. В этих местах с 28 по 29 августа будет запрещена остановка транспорта.

В связи с проведением съемок художественного фильма «Самая большая луна» движение транспорта будет прекращено с 7 вечера 29 августа до 7 утра 30 августа (но не более, чем на 10 минут в течение часа) по Кронштадтскому шоссе от Большой Братской могилы до Батареи №7. Помимо этого, по данному адресу на время проведения съемок запрещена остановка транспорта.

Накануне в Петербурге перекрывали улицы в нескольких районах. Это было связано со съемками фильмов «Воланд», «Анна К.» и индийского боевика «Тигр-3».

Арендаторы помещений на Рубинштейна поддержали идею озеленения улицы, создания зон для грузового транспорта и ограничения движения. Единогласно высказались и в пользу принципа выравнивания тротуаров и проезжей части в единую плоскость, а также организацию хабов для такси на перекрестках.