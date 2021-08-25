В больницах Петербурга коечный фонд за сутки сократился до 33%

В настоящий момент всего мест развернуто 5 838. За сутки с коронавирусом и пневмониями в Петербурге госпитализировали 251 пациента. Лечение в стационарах сейчас проходят 4 060 человек, из которых 380 находятся в реанимации, а 161 — на аппаратах ИВЛ. Выписано за сутки 265 выздоровевших, рассказали в Смольном.

Днем ранее в стационарах Петербурга было развернуто 6 373 койки для больных с COVID-19 и пневмонией. Порядка 44,85% от общего количества мест было свободно свободно.

По состоянию на 25 августа, число случаев коронавируса в России достигло 6 804 910. В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 569 861 человека (за последние сутки — 1 385), выздоровели 546 578 (за последние сутки — 892), скончались 20 372 человека (за последние сутки — 30). В Ленинградской области — 61 867 человек заболели (за последние сутки — 219), выздоровели 49 411 (за последние сутки — 96), скончались 2 397 (за последние сутки — два летальных исхода).

Группа ученых из США опубликовала препринт статьи, посвященной штамму коронавируса «йота». Специально для «Собака.ru» врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, главный эксперт проекта «Просто спросить о COVID-19» Оксана Станевич разобрала статью американских исследователей и ответила на важнейшие вопросы об американском штамме вируса.

Также на сайте выходил разговор с врачом физической и реабилитационной медицины, лектором конференции «Июньская школа физической и реабилитационной медицины: реабилитации при COVID-19», д.м.н. Алексеем Шмонино том, как построить свой собственный план реабилитации после коронавируса и не навредить себе после выздоровления.