Депутат Госдумы проехал по закрытому на разводку Благовещенскому мосту. Он спал на заднем, а «прыжок Бродского» совершил водитель

Инцидент произошел ночью 24 августа. По данным «Фонтанки», к мосту с Английской набережной автомобиль BMW депутата Романова повернул в 01:33, когда дорога уже была перекрыта, а переправа практически начала движение на развод. Машина проскочила ограждения, проехала весь мост, остановившись у съезда с переправы — когда к нарушителю выбежала охрана. За рулем оказался 36-летний водитель, сам депутат находился на заднем сидении. Машина принадлежала третьему лицу.

На следующее утро Романов заявил, что «такого не было, это какой-то бред». Позднее депутат уточнил детали инцидента: он заснул и не заметил, как его перевезли через закрытый для движения мост.

«Машина была арендная, водитель новый. Я ехал после тяжелого, трудного рабочего дня и уснул на заднем сиденье. Время было половина второго ночи. Водитель проехал сведенный мост, и только после того, как остановили машину, я уже сориентировался в ситуации. После переезда мост развелся минут через 5. Водитель не камикадзе и не планировал совершать никаких полетов. Но правонарушение, конечно, есть. Водитель понесет ответственность», — объяснил позже депутат.