Депутат Госдумы проехал по закрытому на разводку Благовещенскому мосту. Он спал на заднем, а «прыжок Бродского» совершил водитель

Автомобиль депутата Государственной думы Михаила Романова проехал по Благовещенскому мосту, закрытому на разводку. Первое время депутат отрицал это, называя проезд «каким-то бредом», но позже признал случившееся и извинился за действия своего водителя — именно он, по его словам, проехал сведенный мост, в то время как сам Романов спал на заднем сиденье.
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Фото: Shutterstock.com
Инцидент произошел ночью 24 августа. По данным «Фонтанки», к мосту с Английской набережной автомобиль BMW депутата Романова повернул в 01:33, когда дорога уже была перекрыта, а переправа практически начала движение на развод. Машина проскочила ограждения, проехала весь мост, остановившись у съезда с переправы — когда к нарушителю выбежала охрана. За рулем оказался 36-летний водитель, сам депутат находился на заднем сидении. Машина принадлежала третьему лицу.
На следующее утро Романов заявил, что «такого не было, это какой-то бред». Позднее депутат уточнил детали инцидента: он заснул и не заметил, как его перевезли через закрытый для движения мост.
«Машина была арендная, водитель новый. Я ехал после тяжелого, трудного рабочего дня и уснул на заднем сиденье. Время было половина второго ночи. Водитель проехал сведенный мост, и только после того, как остановили машину, я уже сориентировался в ситуации. После переезда мост развелся минут через 5. Водитель не камикадзе и не планировал совершать никаких полетов. Но правонарушение, конечно, есть. Водитель понесет ответственность», — объяснил позже депутат.
Мы не просто так упомянули Иосифа Бродского в заголовке. История с пробегом по разводящемуся мосту случилась с поэтом в Ленинграде. Как вспоминала жена писателя Сергея Довлатова Елена, тогда еще будущий Нобелевский лауреат прыгал через пролеты переправы, спасая пояс ее единственного платья.
«Мы возвращались домой ночью, подошли к мосту, его уже раздвигали, потемнело слегка, потом сразу рассветало. Мы перешли на вторую половину, вдруг Сережа обернулся и говорит: "А где пояс от твоего платья?" А у меня было единственное платье, называлось выходное, из американской посылки. Я им очень дорожила. Сережа говорит: "Где пояс от платья?" Я смотрю, ничего не могу понять. И вдруг Иосиф говорит: "Вот!" А уже мост поднимается, и на зубце, как ни странно, повис мой поясок. Иосиф прыгает туда, а мост расходится, довольно широко, а он успевает перепрыгнуть обратно. Таким образом галантный кавалер спасает мое единственное платье», — рассказывала Елена Довлатова Наташей Шарымовой для ее мультимедийного проекта «Нью-Йорк + Бродский».
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