М-11 «Нева» между Петербургом и Москвой планируют сделать первой в мире трассой для беспилотного авто

О планах правительства России запустить трассу для грузового беспилотного движения между Петербургом и Москвой рассказал министр транспорта Виталий Савельев. На подъездах к двум столицам планируется создать специальные хабы для стоянки беспилотных грузовиков — это необходимо, чтобы исключить их заезд в города. А в районе Твери для нового вида транспорта построят северный обход — для исключения выезда беспилотников на бесплатную трассу М-10.

Савельев назвал проект вполне реалистичным, однако отметил, что «для этого нужна нормативная база, для этого нужен бизнес, который готов вложиться в это и осуществить». По подсчетам министра, трасса может быть готова для беспилотников уже к 2024 году — в случае, если запуск произойдет, она станет первой в мире трассой для такого рода движения транспорта.

Как пишет РБК, договор о создании на М-11 специального коридора для беспилотных грузовиков был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума в этом году. В своем участии в проекте заявили КамАЗ, Х5 Retail Group, концерн «Национальные телематические системы», «СберАвтоТех», ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» и другие. По подсчетам Минтранса, проект более чем на 10% снизит себестоимость перевозки для логистических компаний, а к 2030 году скорость доставки грузов увеличится на 25%.

«Автопилот полностью исключает человеческий фактор, что повысит безопасность, а программирование идеальной модели движения с плавным управлением в потоке сэкономит топливо (примерно 1 литр на 100 километров), снизит затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств на 2-3%», — описал возможное влияние беспилотников на логистическую отрасль генеральный директор «Деловых Линий» Фарид Мадани.