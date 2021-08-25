М-11 «Нева» между Петербургом и Москвой планируют сделать первой в мире трассой для беспилотного авто

М-11 «Нева» между Петербургом и Москвой может стать первой скоростной трассой для грузового беспилотного транспорта. Проект называют вполне реалистичным, однако для его воплощения потребуется «нормативная база» и «бизнес, который готов вложиться в это и осуществить».
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О планах правительства России запустить трассу для грузового беспилотного движения между Петербургом и Москвой рассказал министр транспорта Виталий Савельев. На подъездах к двум столицам планируется создать специальные хабы для стоянки беспилотных грузовиков — это необходимо, чтобы исключить их заезд в города. А в районе Твери для нового вида транспорта построят северный обход — для исключения выезда беспилотников на бесплатную трассу М-10.
Савельев назвал проект вполне реалистичным, однако отметил, что «для этого нужна нормативная база, для этого нужен бизнес, который готов вложиться в это и осуществить». По подсчетам министра, трасса может быть готова для беспилотников уже к 2024 году — в случае, если запуск произойдет, она станет первой в мире трассой для такого рода движения транспорта.
Как пишет РБК, договор о создании на М-11 специального коридора для беспилотных грузовиков был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума в этом году. В своем участии в проекте заявили КамАЗ, Х5 Retail Group, концерн «Национальные телематические системы», «СберАвтоТех», ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» и другие. По подсчетам Минтранса, проект более чем на 10% снизит себестоимость перевозки для логистических компаний, а к 2030 году скорость доставки грузов увеличится на 25%.
«Автопилот полностью исключает человеческий фактор, что повысит безопасность, а программирование идеальной модели движения с плавным управлением в потоке сэкономит топливо (примерно 1 литр на 100 километров), снизит затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств на 2-3%», — описал возможное влияние беспилотников на логистическую отрасль генеральный директор «Деловых Линий» Фарид Мадани.
Напомним, скоростную трассу М-11 между Петербургом и Москвой официально открыли в ноябре 2019 года. Теперь она называется «Нева» — именно этот вариант победил в общественном голосовании, запущенным «Автодором». Ранее петербуржцы предложили и другие, более оригинальные названия — такие как «От бордюра до поребрика», «От подъезда до парадной», «За шавермой/За шаурмой» и даже «Платная Россия». Однако «Автодор» их тактично отверг, объяснив сложностью перевода.
На новой трассе, которая начинается у МКАД и заканчивается у Кольцевой автодороги в Петербурге, автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 километров в час. Еще в октябре 2018 года там установили первые в России криозаправки со сжиженным природным газом. Ранее «Автодор» также определил стоимость проезда по М-11. На разных участках, в зависимости от их протяженности, ценник будет различаться. На нескольких участках скоростной трассы М-11 также ввели ночные тарифы с пониженной стоимостью.
А еще «Автодор» разработал онлайн-калькулятор, с помощью которого автомобилисты могут рассчитать стоимость поездки по скоростной трассе М-11.
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