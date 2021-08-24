В Петербурге с Балтийского вокзала в первый рейс отправилась экоэлектичка

Скоро запустят еще три таких «зеленых электрички». Они будут курсировать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У поездов есть свой дизайн: их можно будет узнать по зеленой полосе, нанесенной на борт одного из вагонов, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Внутри салон также поучил «экологический» дизайн. В вагоне установили контейнер для сбора использованных батареек и аккумуляторов. Кроме того, в электропоезде используются специальные светодиоды, которые потребляют меньше электроэнергии, чем обычные.

Ранее в РЖД запустили льготные билеты, приобрести которые можно будет до конца октября. Студенты из Петербурга и других городов России смогут путешествовать на «Сапсане» за полцены.

Также в Петербурге планируют запустить городскую электричку. Основной ее маршрут будет пролегать между остановками «Девяткино» и «Броневая». Следующими пунктами будут Ручьи, Полюстрово и Ладожский вокзал, затем электричка перечет Неву по Финляндскому мосту и подойдет к остановке в промзоне на станции Глухоозерская.