Улицы Петербурга перекроют на время съемок индийского боевика и двух российских картин

Комитет по транспорту поделился адресами, где на время съемок фильмов ограничат движение транспорта. Из-за съемок фильма «Воланд» перекроют проезд и запретят остановку:

с 00.00 25 августа до 02.00 26 августа по Биржевой линии и пл. Академика Сахарова;

с 08.00 27 августа до 23.59 29 августа по пр. Луначарского в направлении от ул. Композиторов к Выборгскому шоссе и по двум крайним левым полосам пр. Луначарского в направлении от Выборгского шоссе к ул. Композиторов;

с 00.00 4 сентября до 23.59 5 сентября по ул. Зайцева от пр. Стачек до Краснопутиловской ул. и ул. Маринеско;

с 00.00 9 сентября до 23.59 11 сентября по Таврической ул. от Суворовского пр. до Кирочной ул.

Во время съемок «Анны К.» 24 и 25 августа перекроют участки набережной канала Грибоедова и улицы Некрасова. Точное время можно уточнить здесь. А из-за работы над индийским боевиком «Тигр-3» в городе с 24 августа планируют с 8:00 до 22:00 перекрыть нечетную сторону улицы Восстания от дома №15 до Невского проспекта.

Французский писатель Фредерик Бегбедер принял участие в съемках фильма «Элефант» режиссера «Коллектора» Алексея Красовского, которые велись с 14 по 16 апреля в Петербурге и окрестностях. Романист сыграл свою роль в интерьерах старинного замка Бип в Павловске.

Съемки фильма в Петербурге проходили также и у ученика Александра Сокурова и номинанта премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова. Он снимал в городе картину «Дылда».