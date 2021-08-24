Как пишет «Фонтанка», ссылаясь на предложения Комитета по транспорту Петербурга, в 2022 году стоимость проезда в общественном транспорте может подорожать в среднем на 4% — в пределах инфляции, установленной Центробанком. Стоимость жетона в метро планируется поднять с 60 до 62 рублей (на 3,3%), билета в наземном транспорте — с 55 до 57 рублей (на 3,6%).

Проездные билеты, в зависимости от комбинации, могут подорожать на 3,8%-5,6%. Лидер повышения Единый электронный билет — в метро рост с 41 до 43 рублей за поездку (4,9%), а в автобусе, трамвае и троллейбусе — с 36 до 38 рублей (5,6%). Месячный билет на проезд в метро в 2022 году может обойтись в 2 495 рублей вместо 2 400 в 2021-ом.

«Тарифная модель была сформирована после поступления письма комитета финансов с методическими рекомендациями по формированию заявок в бюджет на 2022 год. Индекс 104,0 [подорожание на 4%] был изначально направлен комитетом по тарифам во все комитеты, в том числе и по ценам на проезд на общественный транспорт. Доходы от перевозки и дополнительные субсидии рассчитывались предприятиями уже на основании нашего письма с тарифной моделью 4%», — отмечают в Комитете по транспорту Петербурга.