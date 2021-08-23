Смольный: почти 45% коек в больницах Петербурга свободны для больных с коронавирусом

За минувшие сутки в больницы города поступили 176 пациентов, 72 человека выздоровели. В реанимации находятся 427 больных, на аппарате ИВЛ — 182, сообщили в Смольном. Амбулаторно лечатся сейчас порядка 24,4 тысяч петербуржцев, все они получают бесплатные лекарства. Еще чуть более 1,5 тысяч человек находятся на карантине.

По состоянию на 23 августа число случаев коронавируса в России достигло 6 766 541. В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 567 876 человек (за последние сутки — 691), выздоровели 544 885 (за последние сутки — 876), скончались 20 303 человека (за последние сутки — 38). В Ленинградской области — 61 427 человек заболели (за последние сутки — 221), выздоровели 49 227 (за последние сутки — 79), скончались 2 392 (за последние сутки — два летальных исхода).

Группа ученых из США опубликовала препринт статьи, посвященной штамму коронавируса «йота». Специально для «Собака.ru» врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, главный эксперт проекта «Просто спросить о COVID-19» Оксана Станевич разобрала статью американских исследователей и ответила на важнейшие вопросы об американском штамме вируса.

Также на сайте выходил разговор с врачом физической и реабилитационной медицины, лектором конференции «Июньская школа физической и реабилитационной медицины: реабилитации при COVID-19», д.м.н. Алексеем Шмонино том, как построить свой собственный план реабилитации после коронавируса и не навредить себе после выздоровления.