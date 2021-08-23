В Таврическом саду закончили ремонтировать пешеходный мост XVIII века

Специалисты отчистили от грязи и ржавчины гранитные элементы и металлические конструкции моста. Также между каменными блоками расшили швы, а металлические конструкции заново покрасили.

4-й Таврический — пешеходный мост, который построили в 1793 году. Мост внесен в объект культурного наследия, поэтому все работы согласовывались с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Последний раз его ремонтировали более 20 лет назад, рассказали в СПб ГБУ «Мостотрест».

С памятника Николаю I начали снимать строительные леса после трех лет реставрации. «Собака.ru» поговорила с председателем комитета Сергеем Макаровым и главным архитектором проекта Глебом Чусовитиным об этапах реставрации памятника.

Помимо этого единственный в России интерьер, декорированный 2,5 тоннами натурального лазурита, прошел несколько этапов реставрации. Уникальная по масштабности и сложности работа завершена, и с 1 мая Лионский зал будет открыт для посетителей музея-заповедника «Царское Село».