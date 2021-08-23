КГИОП продолжает проект «Наследие окраин». Новый сезон — об истории Колпинского района

Проект «Наследие окраин» для жителей Колпинского района откроется 25 августа фотовыставкой из архивного собрания КГИОП. Снимки 1920-1950-х годов, связанные с историей города Колпино и поселка Усть-Ижора, можно будет увидеть в холле Семейного библиоцентра на улице Веры Слуцкой, 50.

В день открытия также прочитают лекцию, посвященную истории основания города Колпино и его застройке в XVIII веке — с демонстрацией архивных планов и чертежей. В мероприятии примут участие председатель КГИОП Сергей Макаров, глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий и директор музея истории Ижорских заводов Лариса Бурим. Начало в 12:00, вход свободный.

Проект «Наследие окраин» был запущен весной этого года, первый сезон посвятили истории Красногвардейского района. Таким образом КГИОП планировал привлечь внимание жителей города к богатому культурному наследию районов, удаленных от центра. «Пилотный запуск проекта в Красногвардейском районе показал заинтересованность горожан, и было принято решение о его продолжении в установившемся формате — выставка архивных фотографий, лекции (очные и онлайн) и экскурсии», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе КГИОП.

Второй сезон проекта в Колпинском районе запланирован на три месяца. Он продлится с конца августа до конца ноября и будет состоять из цикла из семи лекций от специалистов КГИОП и краеведов, пяти тематических экскурсий по району, а также передвижной фотовыставке из архивного собрания комитета. Именно передвижной характер проекта является отличительным для второго сезона. Лекции будут проводиться на трех разных площадках, а выставка через полтора месяца переместится из Семейного библиоцентра в библиотеку Металлостроя.