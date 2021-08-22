Петербуржцы считают Новую Голландию и Таврический сад самыми благоустроенными парками в городе

Средняя оценка, которую поставили горожане благоустройству парков, составила 3,5 балла. Лишь 14% петербуржцев оценили благоустройство на «отлично» , а больше трети — на «хорошо». Чаще всего опрошенные хвалили Новую Голландию и Таврический сад. Критике же подверглись сад Бенуа, Сосновка, парк Авиаторов и Ботанический сад. Респонденты перечислили такие недостатки, как несвоевременная уборка мусора, нехватка скамеек и уличных туалетов.