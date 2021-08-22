В Колпино появится первый государственный приют для бездомных животных

В Колпино построят первый государственный приют для бездомных животных. Об этом пишет пресс-служба Смольного.
Первый государственный приют для бездомных животных появится в Колпинском районе. В нем поместятся 200 собак и 100 кошек. Сейчас уже разработан проект «дорожной карты» строительства приюта. Кроме того, в Смольном выбирают подходящий участок для второго приюта. Его могут построить в Кронштадтском, Красносельском и Московском районах.
Всего в городе работают 17 негосударственных организаций, где занимаются содержанием бездомных животных.
Ранее стало известно, что некоммерческие приюты для животных получат финансовую поддержку от петербургских властей. Организациям выделят 4,1 млн рублей — этими средствами они оплатят коммунальные услуги.
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