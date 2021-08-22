Синоптик: температура в Петербурге окажется ниже нормы

«Сегодня, 22 августа, Северная столица останется на периферии циклона, кружащего над Карелией. Он сохранит в регионе ветреную погоду с кратковременными дождями и удержит температурный фон на 1-2° ниже положенных по климату значений», — написал Леус. При этом новая рабочая неделя начнется с дождей.

Так, в городе температура воздуха составит от +17 до +19 градусов, в Ленобласти — до +20. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.