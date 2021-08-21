«Похолодание продолжается»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в эту субботу

Как рассказал синоптик, сегодня на погоду в городе будет влиять небольшой циклон с центром над Карелией. «Связанные с ним атмосферные фронты принесут обширные облачные поля, вызовут дожди, которые местами будут сопровождать раскаты грома. При этом постепенное понижение температуры продолжится», — добавил он.