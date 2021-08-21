«Похолодание продолжается»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в эту субботу

В эту субботу, 21 августа, в Петербурге ожидаются дожди, которые будут сопровождаться раскатами грома, и похолодание. Это следует из прогноза ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.
Как рассказал синоптик, сегодня на погоду в городе будет влиять небольшой циклон с центром над Карелией. «Связанные с ним атмосферные фронты принесут обширные облачные поля, вызовут дожди, которые местами будут сопровождать раскаты грома. При этом постепенное понижение температуры продолжится», — добавил он.
Температура воздуха в городе составит от +17 до +19 градусов, в Ленобласти — до +21. Скорость юго-западного ветра —3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.