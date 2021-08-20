На Петербург надвигаются грозы: в МЧС предупредили жителей об ухудшении погоды

В ведомстве предупредили, что по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в ближайшее время местами в городе ожидаются грозы. Ранее о похолодании на день рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он также предсказывал кратковременные дожди и на выходных.

«Центр Петербурга может затопить, а смерчи и жара станут привычным делом»: редакция «Собака.ru» вместе с ведущим научным сотрудником Арктического и антарктического научно-исследовательского института, преподавателем СПбГУ Алексеем Екайкиным рассказывает о важнейших тезисах доклада ООН, и о том, какие последствия будет иметь климатический кризис для города.