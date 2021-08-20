Фестиваль «Неделя Северных стран» проведет в Петербурге выставки «Культура Быта. Recycle & Trash to Fashion» и «Природа в городе»

С 10 сентября по 10 октября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Недели Северных стран». В этом году в программу вошли события из области науки, искусства, кино, литературы и урбанистики в области экологии.
Опытом в сфере осознанного потребления, экологичной моды, дизайна, развития городов и охраны окружающей среды поделятся спикеры и художники из Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии
В этом году фестиваль пройдет в смешанном формате. Жители Петербурга смогут посетить некоторые мероприятия лично или посмотреть их трансляции на официальном YouTube канале, в социальных сетях или на сайте «Недель Северных стран».
Вот несколько мероприятий, на которых можно побывать в Петербурге:
С 11 сентября по 10 октября в пространстве «Линии» (8-я линия Васильевского острова, 25) пройдут выставки «Культура Быта. Recycle & Trash to Fashion». Они посвящены предметному дизайну из переработанных материалов, устойчивой моде и ответственному потреблению.
25 сентября откроется выставка «Природа в городе. Нечеловеческие гетеротопии». На презентации проекта его создатели расскажут, как люди могут гармонично сосуществовать с нечеловеческими агентами, то есть животными, растениями, птицами и минералами, населяющими городское пространство. Место проведения мероприятия можно посмотреть здесь.
С 6 по 10 октября в кинотеатре «Аврора» (Невский проспект, 60И) пройдет кинофестиваль, на котором будут представлены лучшие игровые фильмы Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии, Фарерских островов и Гренландии, а также подборка экологического документального кино Северных стран в сотрудничестве с международным фестивалем «зеленого» документального кино ECOCUP.
А вот программа онлайн-мероприятий:
10 сентября конференция «Переход к экономике замкнутого цикла: опыт Северных стран». Обсуждение лучших практик Северных стран и России для развития циклической экономики.
11 сентября в рамках фестивального дня «Культура быта. Север» будет представлен опыт Северных стран в области осознанного потребления, дизайна и моды, zero food waste.
15 сентября презентация финского выставочного проекта Zero Waste Bistro: временного ресторана, концепция которого — безотходное производство и принципы экономики замкнутого цикла.
1 октября показ фильма о климатических активистах «70/30» (Дания), который продолжится дискуссией на тему «Кто они — климатические активисты?»
2 октября встреча с автором книги «Невыносимый мусор» Анной Титовой.
Фестиваль проводится в Санкт-Петербурге с 2010 года. Ранее петербуржцев знакомили с искусством, кухней, экологией, уличной модой, музыкой и даже комиксами Северных Стран.
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