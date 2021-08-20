Фестиваль «Неделя Северных стран» проведет в Петербурге выставки «Культура Быта. Recycle & Trash to Fashion» и «Природа в городе»

Опытом в сфере осознанного потребления, экологичной моды, дизайна, развития городов и охраны окружающей среды поделятся спикеры и художники из Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии

В этом году фестиваль пройдет в смешанном формате. Жители Петербурга смогут посетить некоторые мероприятия лично или посмотреть их трансляции на официальном YouTube канале, в социальных сетях или на сайте «Недель Северных стран».

Вот несколько мероприятий, на которых можно побывать в Петербурге:

С 11 сентября по 10 октября в пространстве «Линии» (8-я линия Васильевского острова, 25) пройдут выставки «Культура Быта. Recycle & Trash to Fashion». Они посвящены предметному дизайну из переработанных материалов, устойчивой моде и ответственному потреблению.

25 сентября откроется выставка «Природа в городе. Нечеловеческие гетеротопии». На презентации проекта его создатели расскажут, как люди могут гармонично сосуществовать с нечеловеческими агентами, то есть животными, растениями, птицами и минералами, населяющими городское пространство. Место проведения мероприятия можно посмотреть здесь.

С 6 по 10 октября в кинотеатре «Аврора» (Невский проспект, 60И) пройдет кинофестиваль, на котором будут представлены лучшие игровые фильмы Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии, Фарерских островов и Гренландии, а также подборка экологического документального кино Северных стран в сотрудничестве с международным фестивалем «зеленого» документального кино ECOCUP.