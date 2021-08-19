«Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье анонсировал первую общегородскую минуту молчания в День начала Блокады

В этом году исполняется 80 лет с начала Блокады Ленинграда. Традиционно 8 сентября, в день, когда кольцо осады сомкнулось вокруг города, историки и активисты во главе с Львом Лурье проведут акцию «День памяти». Ее участники зачитают имена погибших.
В этом году поминальные чтения пройдут уже в четвертый раз. Как сообщает «Комитет 8 сентября» за три предыдущие акции было прочитано 60127 имен погибших из 850 000 известных.
В 2021 году принять участие в акции можно будет более чем на 80 площадках, в том числе в Главном дворе Зимнего дворца, у Михайловского дворца, в саду Фонтанного дома, у Дома журналиста, у Центрального Выставочного Зал «Манеж». Подробный список адресов можно найти на сайте акции.
Также, организаторы анонсировали общегородскую минуту молчания, которая пройдет 8 сентября в полдень.
Лев Лурье
Перечисление имен погибших, без всякого деления на черных и белых, героев и жертв, самоценно, и оно, как показывает наш уже трехлетний опыт проведения блокадных чтений, само по себе исторгает слезы, заставляет людей задуматься, оно трогательно и очистительно. Люди переживают катарсис. Мы будем эту идею развивать, и я надеюсь, что, в конце концов, она охватит весь город, а потом станет международной, потому что потомки погибших живут в разных местах. Да и чтобы поминать, необязательно быть потомком погибшего.
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