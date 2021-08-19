«Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье анонсировал первую общегородскую минуту молчания в День начала Блокады

В этом году поминальные чтения пройдут уже в четвертый раз. Как сообщает «Комитет 8 сентября» за три предыдущие акции было прочитано 60127 имен погибших из 850 000 известных.

В 2021 году принять участие в акции можно будет более чем на 80 площадках, в том числе в Главном дворе Зимнего дворца, у Михайловского дворца, в саду Фонтанного дома, у Дома журналиста, у Центрального Выставочного Зал «Манеж». Подробный список адресов можно найти на сайте акции.

Также, организаторы анонсировали общегородскую минуту молчания, которая пройдет 8 сентября в полдень.