С памятника Николаю I начали снимать строительные леса после трех лет реставрации

Реставраторы обследовали и восстановили конную статую и орла, а также четыре аллегорические фигуры, олицетворяющие силу, мудрость, правосудие и веру. Также привели в порядок четыре барельефа, запечатлевших ключевые события правления Николая I.

Большинство восстановленных элементов уже вернули на историческое место. Сейчас специалисты консервируют металлические поверхности, перебирают гранитный тротуар и проводят электрические сети для подсветки памятника. Также предстоит установить ограду и фонари. Полностью завершить реставрацию собираются в октябре этого года.

Ранее председатель комитета Сергей Макаров и главный архитектор проекта Глеб Чусовитин рассказали «Собака.ru», как проходила работа над реставрацией памятника и что удалось узнать в процессе.