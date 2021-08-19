С памятника Николаю I начали снимать строительные леса после трех лет реставрации

В Петербурге близится к завершению реставрация памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади. Строители начали снимать с него леса и баннер. До этого момента статуя была спрятана от людских глаз в течение трех лет, рассказали в Смольном.
Реставраторы обследовали и восстановили конную статую и орла, а также четыре аллегорические фигуры, олицетворяющие силу, мудрость, правосудие и веру. Также привели в порядок четыре барельефа, запечатлевших ключевые события правления Николая I.
Большинство восстановленных элементов уже вернули на историческое место. Сейчас специалисты консервируют металлические поверхности, перебирают гранитный тротуар и проводят электрические сети для подсветки памятника. Также предстоит установить ограду и фонари. Полностью завершить реставрацию собираются в октябре этого года.
Ранее председатель комитета Сергей Макаров и главный архитектор проекта Глеб Чусовитин рассказали «Собака.ru», как проходила работа над реставрацией памятника и что удалось узнать в процессе.
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