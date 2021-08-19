Во власти ветра: какая погода ждет петербуржцев 19 августа

Метеорологические условия продолжит определять тыловая часть циклонического вихря. Температура воздуха будет доходить до +20 градусов, по области до +22. Ветер южный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление почти не изменится и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Следующие три дня также стоит ожидать небольших дождей, а воздух прогреется до +21 градуса.

Петербуржцы почувствуют смену сезона уже 18 августа. Похолодание принесет циклон, пришедший со стороны Западной Европы. Об этом рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.