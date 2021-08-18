В Санкт-Петербурге собрали карту дружелюбных мест для людей с аутизмом

Проект призван собрать в одном месте организации, которые оказывают помощь людям с РАС, и получить о них отзывы. Пользователи могут самостоятельно оставлять комментарии и добавлять места. А специалист фонда, который выступает в качестве модератора, проверяет собранные данные и добавляет их на карту.

Всего на карте 147 организаций и специалистов в Петербурге, которые разделены на 13 категорий: ранняя помощь, медицина, досуг, трудоустройство, ABA-терапия и другие.

Комментарии на карте должны помочь людям с РАС и их семьям подобрать компетентных специалистов. Таким образом делая город комфортным местом для жизни человека с аутизмом, считает директор по развитию фонда «Антон тут рядом» Евгения Петельчук.

На Новой Голландии состоялся ежегодный благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». Его поддержали известные артисты: Manizha, Мегаполис, D-Pulse. Все собранные на фестивале деньги идут в благотворительный фонд «Антон тут рядом». В этот день Новую Голландию посетили 18 550 человек.

А еще у фонда «Антон тут рядом» есть знаменитый фри-джазовый оркестр, который записывает каверы на Джона Колтрейна, играет в спектакле БДТ «Язык птиц».