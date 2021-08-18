СБПЧ и Zoloto выступят на концерте проекта «Будь с городом!»

В первый день состоится деловая программа, на которой обсудят темы, связанные с экологией. А завершится мероприятие проекта большой онлайн-трансляцией на странице проекта «ВКонтакте».

Зрители увидят четырехчасовое красочное шоу, в котором гостями станут СБПЧ, Zoloto, Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Впервые концерт проекта «Будь с Городом!» пройдет в режиме дополненной реальности.



Между выступлениями музыкантов в открытой студии «Будь с Городом!» в прямом эфире выступят представители экологических НКО, среди которых «Мусора.Больше.Нет», экологическое движение «РазДельный Сбор» и Фонд «Зеленый драйвер». Они расскажут о том, какая помощь актуальна сейчас, как помогать фондам и общественным организациям, и как стать благотворителем.

Благотворительный проект не первый год организует подобное мероприятие в городе. В допандемийную эпоху концерты проводились на Дворцовой площади. Там выступали Дима Билан и IOWA в поддержку благотворительных инициатив.