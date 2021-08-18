СБПЧ и Zoloto выступят на концерте проекта «Будь с городом!»

В Санкт-Петербурге в шестой раз пройдут мероприятия социально-благотворительный проекта «Будь с городом!». Событие состоится 27 августа и 5 сентября в онлайн-формате. Главной темой в 2021 году станет экология.
В первый день состоится деловая программа, на которой обсудят темы, связанные с экологией. А завершится мероприятие проекта большой онлайн-трансляцией на странице проекта «ВКонтакте».
Зрители увидят четырехчасовое красочное шоу, в котором гостями станут СБПЧ, Zoloto, Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Впервые концерт проекта «Будь с Городом!» пройдет в режиме дополненной реальности.
Между выступлениями музыкантов в открытой студии «Будь с Городом!» в прямом эфире выступят представители экологических НКО, среди которых «Мусора.Больше.Нет», экологическое движение «РазДельный Сбор» и Фонд «Зеленый драйвер». Они расскажут о том, какая помощь актуальна сейчас, как помогать фондам и общественным организациям, и как стать благотворителем.
Благотворительный проект не первый год организует подобное мероприятие в городе. В допандемийную эпоху концерты проводились на Дворцовой площади. Там выступали Дима Билан и IOWA в поддержку благотворительных инициатив.
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