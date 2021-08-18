В тылу циклона: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Сегодня, 18 августа, погода в Петербурге будет определяться тыловой частью циклона. Облаков в небе пока довольно много и местами пройдут небольшие дожди. При этом станет немного прохладнее.
Температура воздуха зафиксируется на отметке +23 градусов, по области до +24 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Санкт-Петербурге последующие три дня местами кратковременные дожди и до +21 градусов.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение: на Петербург надвигается ливень с грозами и порывистый ветер. В город придет непогода. Теплый день сменят сильный дождь с грозой и порывами ветра до 24 м/с.
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