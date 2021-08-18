В тылу циклона: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Температура воздуха зафиксируется на отметке +23 градусов, по области до +24 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Санкт-Петербурге последующие три дня местами кратковременные дожди и до +21 градусов.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение: на Петербург надвигается ливень с грозами и порывистый ветер. В город придет непогода. Теплый день сменят сильный дождь с грозой и порывами ветра до 24 м/с.