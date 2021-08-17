Петербургский Океанариум пополнился маленькими выдрятами

Первые полтора-два месяца своей жизни они были беспомощны, а потому проводили все время в норе с родителями и старшими братьями и сестрами и не показывались на публике, рассказал «Петербургский дневник».

Сейчас выдрята уже достаточно подросли, чтобы играть снаружи, пробовать взрослую еду и учиться плавать. Поэтому 16 августа им, как взрослым, выдали паспорта. Но предварительно сотрудники Океанариума их осмотрели, взвесили и чипировали. Общий их вес составил почти 2 килограмма.

Ранее петербуржцам предложили помочь выбрать имя для детеныша белорукого гиббона. Как рассказали в Ленинградском зоопарке, рассматриваются только греческие варианты — именно такие клички получили все члены семейства.