По моей крыше незаконно водят туристические группы и это мне мешает. Что делать?

Вера Врубель: Если к вам повадились ходить на крышу, то нужно вызвать участкового. Также необходимо написать в полицию заявление о незаконном доступе в места общего пользования вашего дома. Если на чердаке сломана дверь или срезан замок, то следует писать еще и заявление о порче личного имущества. Важно убедиться, что ваши заявления приняли.

Потом нужно написать коллективную жалобу жильцов в управляющую компанию. Требуйте перекрыть нелегальный доступ на крышу. Если УК будет бездействовать, то надо писать заявление в Государственную жилищную инспекцию и районную прокуратуру. Параллельно нужно собирать совет дома, проводить собрание собственников жилья. На нем можно принять решение нанять охрану и оборудовать парадные видеокамерами.

Игорь Теплоухов: К сожалению, правовых механизмов для борьбы с нелегальными экскурсиями по крышам не так и много, именно поэтому они процветают. Проникновение в места общего пользования не наказывается уголовно, как и повреждение дешевого замка. Поэтому, если вы услышали, как кто-то проник на крышу, вы можете позвонить в полицию, чтобы они приехали, разобрались и вывели непрошенных гостей. Если полиция откажется ехать — звоните на телефон доверия, жалуйтесь. Однако это лишь временная мера.

К сожалению, единственным надежным способом является установка прочной, надежной решетки. Этого можно потребовать от управляющей компании или председателя вашего ТСЖ. Здесь механизм будет один и тот же — и УК, и руководство ТСЖ обязаны обеспечить комфортное проживание жильцов. Если при наличии средств и технической возможности они этого не делают, то остается жаловаться в районную прокуратуру. Самим устанавливать решетку крайне нежелательно, ведь она может не соответствовать нормам пожарной безопасности и стать поводом для штрафов.