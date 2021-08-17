Петербургские активисты разработали подробный алгоритм борьбы против нелегальных экскурсий на городских крышах. По их мнению, власти сами не решат эту проблему, и жители должны проявить инициативу, добиваясь того, чтобы непрошенные гости не вылезали на кровли. Редакция «Собака.ru» связалась с автором идеи PR-консультантом, редактором, создательницей сообщества «Пять Углов» Верой Врубель, а также адвокатом Игорем Теплоуховым и попросила рассказать, как можно пресечь нелегальный туризм или, напротив, легализовать его.
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По моей крыше незаконно водят туристические группы и это мне мешает. Что делать?
Вера Врубель: Если к вам повадились ходить на крышу, то нужно вызвать участкового. Также необходимо написать в полицию заявление о незаконном доступе в места общего пользования вашего дома. Если на чердаке сломана дверь или срезан замок, то следует писать еще и заявление о порче личного имущества. Важно убедиться, что ваши заявления приняли.
Потом нужно написать коллективную жалобу жильцов в управляющую компанию. Требуйте перекрыть нелегальный доступ на крышу. Если УК будет бездействовать, то надо писать заявление в Государственную жилищную инспекцию и районную прокуратуру. Параллельно нужно собирать совет дома, проводить собрание собственников жилья. На нем можно принять решение нанять охрану и оборудовать парадные видеокамерами.
Игорь Теплоухов: К сожалению, правовых механизмов для борьбы с нелегальными экскурсиями по крышам не так и много, именно поэтому они процветают. Проникновение в места общего пользования не наказывается уголовно, как и повреждение дешевого замка. Поэтому, если вы услышали, как кто-то проник на крышу, вы можете позвонить в полицию, чтобы они приехали, разобрались и вывели непрошенных гостей. Если полиция откажется ехать — звоните на телефон доверия, жалуйтесь. Однако это лишь временная мера.
К сожалению, единственным надежным способом является установка прочной, надежной решетки. Этого можно потребовать от управляющей компании или председателя вашего ТСЖ. Здесь механизм будет один и тот же — и УК, и руководство ТСЖ обязаны обеспечить комфортное проживание жильцов. Если при наличии средств и технической возможности они этого не делают, то остается жаловаться в районную прокуратуру. Самим устанавливать решетку крайне нежелательно, ведь она может не соответствовать нормам пожарной безопасности и стать поводом для штрафов.
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Мы хотим официально превратить нашу крышу в туристический спот и зарабатывать на ней. Что делать?
Вера Врубель: Здесь все зависит от самих петербуржцев. То, что нелегалы так круто на этом зарабатывают, является подсказкой для жильцов. У нас есть огромный неиспользуемый ресурс, который нужно легализовать, привести в порядок и использовать самим. Для этого нужно создать совет дома, провести общее собрание собственников жилья и принять решение о разрешении доступа на крышу. Дальше надо провести исследование состояния кровли — важно использовать для этого лицензированных специалистов.
Потом необходимо юридически перевести крышу в разряд эксплуатируемых, заказать и согласовать в стройнадзоре проект дооборудования кровли. А затем уже можно приступать к реконструкции и поиску партнеров, которые, если жильцы этого захотят, могут проводить легальные экскурсии.
Игорь Теплоухов: Примеров благоустройства крыш действительно очень много, главное идти по легальному пути. Нужно помнить, что для принятия такого решения собрание собственников жилья нужно провести по всем правилам, соблюсти кворум и заручиться большинством голосов. В противном случае это решение может быть оспорено.
Если у вашего ТСЖ или управляющей компании есть деньги на реализацию такого проекта, то это можно сделать за их счет. Если нет — платить придется отдельно. После голосования собственников запретить благоустраивать крышу могут лишь в случае технической невозможности обеспечить безопасность пребывания на крыше или ее благоустройства. Заключая договор с экскурсоводами, необходимо внимательно его составить и разграничить ответственность за то, что происходит на крыше, кто обеспечивает безопасность, кто является организатором, ведь в случае несчастного случая отвечает именно организатор мероприятий.
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