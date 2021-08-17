По берегу Финского залива пройдет новая велосипедная дорожка

Петербургские власти заключили контракты на проектирование трех велосипедных дорожек. Первую из них планируется создать до конца этого года на Приморском шоссе. Она пройдет от дома номер 448 до Музея-усадьбы И.Е. Репина «Пенаты».

«Проектно-сметная документация позволит обустроить безопасный рекреационный маршрут вдоль берега Финского залива», — говорится в сообщении комитета по транспорту.

Также в этом году должна появиться дорожка «Петербургское шоссе — бульвар Алексея Толстого». Ее протяженность составит 2,5 километра.

Наконец, создание третьей велодорожки намечено на 2022 год. Маршрут протяженностью 1 километр проложат по Школьной улице в Пушкинском районе.