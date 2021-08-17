Фрагмент исторического мощения во дворе дома на Марата приведут в порядок

Крупный участок мощения нашли под слоем асфальта. Ориентировочно его относят к началу XX века. В расчистке фрагмента принимали участие градозащитники и мундепы «Владимирского округа». Большую часть находки уже заложили плиткой, но небольшой участок остался нетронутым, рассказал глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко.

Все работы, проводимые на участке, будут согласовываться со Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). А финансирование водоотведения и гидроизоляции фундамента готовы взять на себя благотворительные организации.

Уже удалось получить согласие властей на сохранение фрагмента. Это первый случай, когда есть консенсус в отношении того, чтобы фактически музеефицировать фрагмент мощения и показывать его без перекладки, на естественной отметке, в своем подлинном сохранном состоянии.

Ранее на Петрозаводской улице,18 в Петроградском районе Петербурга во время работ по замене покрытия было найдено историческое мощение. А еще подобную находку обнаружили во дворе в Дмитровском переулке, 16–18. Местные жители и градозащитники обнаружили историческую булыжную мостовую во время ремонтных работ.