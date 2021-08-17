Днем тепло, а вечером гроза: какая погода ждет Петербург 17 августа

Погодные условия будет определять теплый циклон, а ближе к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, местами с грозой, но они будут возможны лишь к концу дня. А солнечные лучи смогут до его подхода хорошо прогреть воздушные массы, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до +27 градусов, по области – до +28°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. В последующие дни горожан ждут кратковременные дожди, а ближе к пятнике столбики термометров опустятся до +22 градусов.